Гибель руководства МВД Украины: всем подозреваемым избрали меру пресечения

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения всем подозреваемым по делу об авиакатастрофе в Броварах, во время которой погибло руководство Министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как отметили в ГБР, четырех подозреваемых будут держать под стражей без возможности внесения залога, а начальника службы безопасности полетов поместили под круглосуточный домашний арест.

Что предшествовало

Напомним, 18 января в Броварах упал вертолет, в котором находился министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники.

Все они погибли на месте происшествия. После этого правоохранители начали расследование.

Несколько дней назад стало известно, что пятерым чиновникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предъявили обвинения в рамках этого дела.

Силовики подозревают: