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Гибель руководства МВД Украины: всем подозреваемым избрали меру пресечения

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Киев, Пятница 04 августа 2023 16:43
Гибель руководства МВД Украины: всем подозреваемым избрали меру пресечения Фото: Печерский райсуд избрал меру пресечения всем фигурантам дела о гибели руководства МВД (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения всем подозреваемым по делу об авиакатастрофе в Броварах, во время которой погибло руководство Министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как отметили в ГБР, четырех подозреваемых будут держать под стражей без возможности внесения залога, а начальника службы безопасности полетов поместили под круглосуточный домашний арест.

Что предшествовало

Напомним, 18 января в Броварах упал вертолет, в котором находился министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники.

Все они погибли на месте происшествия. После этого правоохранители начали расследование.

Несколько дней назад стало известно, что пятерым чиновникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предъявили обвинения в рамках этого дела.

Силовики подозревают:

  • начальника Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;
  • и.о. командира части;
  • заместителя командира по летной подготовке;
  • командира авиационной эскадрильи;
  • начальника службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

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