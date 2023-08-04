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Загибель керівництва МВС України: всім підозрюваним обрали запобіжний захід

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Київ, П'ятниця 04 серпня 2023 16:43
Загибель керівництва МВС України: всім підозрюваним обрали запобіжний захід Фото: Печерський райсуд обрав запобіжний захід усім фігурантам справи про загибель керівництва МВС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід усім підозрюваним у справі про авіакатастрофу в Броварах, під час якої загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Як зазначили у ГБР, чотирьох підозрюваних утримуватимуть під вартою без можливості внесення застави, а начальника служби безпеки польотів помістили під цілодобовий домашній арешт.

Що передувало

Нагадаємо, 18 січня у Броварах упав вертоліт, у якому перебував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники.

Усі вони загинули на місці події. Після цього правоохоронці розпочали розслідування.

Кілька днів тому стало відомо, що п'ятьох чиновників Державної служби з надзвичайних ситуацій звинуватили в рамках цієї справи.

Силовики підозрюють:

  • начальника Управління авіації та авіаційного пошуку та порятунку ДСНС України;
  • в.о. командира частини;
  • заступника командира з льотної підготовки;
  • командира авіаційної ескадрильї;
  • начальника служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

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