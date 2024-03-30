RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Захватчики вывозят украинских детей на "образовательные мероприятия" в РФ, - ЦНС

Фото: оккупанты пытаются стереть национальную идентичность украинских детей (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Агрессор вывозит украинских детей со временно оккупированных территорий и пытается ассимилировать их с россиянами, убив национальную идентичность.

Отмечается, что оккупанты совершают геноцид украинцев просто в ХХІ веке и отрицают право существования украинской нации.

"Одной из составляющих политики является изменение самоидентификации украинских детей и дальнейшая ассимиляция целого поколения украинцев с россиянами. Для этого тех детей, которых россияне не депортировали из Украины, регулярно вывозят на "образовательные мероприятия" в РФ", - говорится в сообщении.

В частности, очередную партию детей со временно оккупированных территорий Херсонской области вывезли на Дальний Восток в центр "Океан". Там их подвергают пропаганде касательно "новой родины", где благодаря контрастности мирного региона и региона, где россияне развязали войну, формируют положительное отношение к оккупантам.

Ситуация на оккупированных территориях

По данным Центра нацсопротивления, Москва требует от оккупационных властей на временно захваченных территориях полной паспортизации населения до 2026 года. Однако местные жители и в дальнейшем игнорируют выдачу российских документов.

Кроме того, Россия завозит на оккупированные территории ставленников своих спецслужб для развития фейковой "епархии".

Также агрессор пытается подорвать украинское подполье в оккупации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины