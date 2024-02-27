Оккупанты отбирают жилье у украинцев даже при наличии "паспортов" РФ, - ЦНС

Представители российско-оккупационных "администраций" вместе с военными силами продолжают совершать рейды на оккупированных населенных пунктах в Украине. Они фиксируют помещения без собственников и переоформлены в соответствии с российским законодательством.

В настоящее время рейды чаще фиксируются в городе Железный Порт на побережье Черного моря в Херсонской области. Оккупанты вносят в реестры даже тех лиц, которые уже имеют российский паспорт. Эта практика уже реализуется, поэтому россияне уже отобрали несколько квартир и передали их так называемым "переселенцам" или "пострадавшим" во время боевых действий.

Стоит отметить, что ранее оккупанты конфисковали жилье у владельцев, выехавших с оккупированных территорий. Теперь же они отбирают жилье у лиц, проявивших "лояльность" к оформлению документов врага.

"Такие действия оккупационных властей свидетельствуют только о желании продолжать геноцидную практику по изменению этнического состава населения на территории Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, Центр национального сопротивления призывает оставшихся на временно оккупированных территориях граждан предоставлять информацию о передвижении и расположении представителей российско-оккупационных войск.