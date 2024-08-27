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РФ придумала новый способ пополнить армию за счет лиц на оккупированных территориях - ЦНС

Вторник 27 августа 2024 23:30
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РФ придумала новый способ пополнить армию за счет лиц на оккупированных территориях - ЦНС Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Страна-агрессор Российская Федерация придумала новый способ, как пополнить свои оккупационные войска за счет людей на временных оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

В частности, в аннексированном Крыму и на оккупированной части востока Украины, так называемые правоохранители давят на задержанных людей, чтобы те заключали контракт с Вооруженными силами РФ в обмен на избежание уголовного преследования. Речь идет о лицах, которым грозит заключение.

По данным ЦНС, перед следователями поставлен план по пополнению армии окупантов контрактниками. Таким образом, Кремль надеется оттянуть момент объявления массовой мобилизации путем вербовки на контракт срочников, задержанных, мигрантов и других "незначительных" для рядовых россиян каст населения.

Информационный ресурс призвал людей передавать информацию о каждом участнике репрессивного аппарата Кремля, чтобы никто из них не избежал наказания

Напомним, что по данным ЦНС, на временно оккупированных территориях Украины россияне проводят подготовку к мобилизации украинцев. В частности, враг требует от бизнеса поставить работников на военный учет.

Также в прошлом месяце стало известно, что с 1 сентября 2024 года оккупанты во всех школах на оккупированных территориях Украины вводят обязательную военную подготовку детей. Речь идет о вводе предмета "Основы безопасности и защиты Родины" для учащихся 8-х и 10-х классов.

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