ua en ru
Пт, 10 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ лишила мариупольцев права получить жилье, утраченное в результате войны, - ЦНС

Пятница 10 января 2025 01:40
UA EN RU
РФ лишила мариупольцев права получить жилье, утраченное в результате войны, - ЦНС Фото: враг снес здания и зачистил следы своих преступлений (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Кремль утвердил еще одно условие, при котором жители временно оккупированного Мариуполя могут получить компенсацию за уничтоженное Россией жилье. Однако на самом деле введенный механизм не работает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, речь идет об еще одном этапе инвентаризации разрушенных многоквартирных домов. Однако инвентаризировать нечего, поскольку враг снес такие объекты полностью и зачистил все следы своих преступлений

"Это не менее 500 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

В то же время распиаренное россиянами строительство нового жилья которое якобы предназначено для мариупольцев, оккупанты раздают вовсе не местным жителям. В большинстве случаев их получают мигранты из отдаленных регионов РФ и завезенные гастарбайтеры, в частности из Восточной Азии.

Напомним, что в новогоднюю ночь Мариуполь остался без отопления, поскольку ситуация с этим критическая. В частности, по данным ЦНС, более 50% котельных в Донецкой области, которые россиянам удалось запустить, уже вышли из строя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Последний от администрации Байдена. США объявили о новом пакете помощи для Украины
Последний от администрации Байдена. США объявили о новом пакете помощи для Украины
DAILY
Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война