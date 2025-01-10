РФ лишила мариупольцев права получить жилье, утраченное в результате войны, - ЦНС

Кремль утвердил еще одно условие, при котором жители временно оккупированного Мариуполя могут получить компенсацию за уничтоженное Россией жилье. Однако на самом деле введенный механизм не работает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

По данным информационного ресурса, речь идет об еще одном этапе инвентаризации разрушенных многоквартирных домов. Однако инвентаризировать нечего, поскольку враг снес такие объекты полностью и зачистил все следы своих преступлений

"Это не менее 500 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

В то же время распиаренное россиянами строительство нового жилья которое якобы предназначено для мариупольцев, оккупанты раздают вовсе не местным жителям. В большинстве случаев их получают мигранты из отдаленных регионов РФ и завезенные гастарбайтеры, в частности из Восточной Азии.