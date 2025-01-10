Коллаборанты формируют списки украинцев в оккупации, которых призовут в армию РФ, - ЦНС

Россия хочет пополнить свои войска за счет украинцев. Поэтому оккупационные администрации уже начали формировать списки жителей захваченных территорий Украины, которых планируют призвать в ряды армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

В ЦНС отметили, что призванные на срочную службу украинцы подвергаются давлению с целью заключить контракт с последующей отправкой на линию боевого соприкосновения. Сейчас призванные осенью жители временно оккупированных территорий, в подавляющем большинстве, проходят службу в Крыму.

"Оптимизм оккупантов построен на расширении штатов "военкоматов" и паспортизации", - говорится в сообщении.

По данным информационного ресурса, Кремль весной планирует увеличить план по мобилизации украинцев на срочную службу, несмотря на проваленные результаты осенней компании.

Напомним, в декабре стало известно, что россияне нашли еще один путь, как мобилизовать людей в оккупации в ряды российской армии. В частности, враг взялся за банковских должников, обещая им списать кредит за подписание контракта с армией РФ.

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