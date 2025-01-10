Коллаборанты формируют списки украинцев в оккупации, которых призовут в армию РФ, - ЦНС
Россия хочет пополнить свои войска за счет украинцев. Поэтому оккупационные администрации уже начали формировать списки жителей захваченных территорий Украины, которых планируют призвать в ряды армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
По данным информационного ресурса, Кремль весной планирует увеличить план по мобилизации украинцев на срочную службу, несмотря на проваленные результаты осенней компании.
"Оптимизм оккупантов построен на расширении штатов "военкоматов" и паспортизации", - говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что призванные на срочную службу украинцы подвергаются давлению с целью заключить контракт с последующей отправкой на линию боевого соприкосновения. Сейчас призванные осенью жители временно оккупированных территорий, в подавляющем большинстве, проходят службу в Крыму.
Напомним, в декабре стало известно, что россияне нашли еще один путь, как мобилизовать людей в оккупации в ряды российской армии. В частности, враг взялся за банковских должников, обещая им списать кредит за подписание контракта с армией РФ.
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