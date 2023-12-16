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ВСУ уничтожили более 400 россиян на Таврическом направлении, количество боестолкновений уменьшилось

Суббота 16 декабря 2023 09:17
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ВСУ уничтожили более 400 россиян на Таврическом направлении, количество боестолкновений уменьшилось Фото: ВСУ уничтожили более 400 россиян на Таврическом направлении, количество боестолкновений уменьшилось (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 15 декабря, наши воины уничтожили 413 российских террористов на Таврическом направлении. Количество боестолкновений уменьшилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг

  • нанес 6 авиаударов;
  • провел 55 боевых столкновений;
  • совершил 601 артобстрел.

"Количество боестолкновений и вражеских авиаударов в операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки уменьшилось. Впрочем, враг продолжает активные пехотные атаки и артиллерийские обстрелы", - рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Авдеевское направление

Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши военные успешно отбили 20 атак противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак восточнее Степного, южнее Северного и Первомайского Донецкой области.

Марьинское направление

ВСУ сдерживают врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой. Здесь наши защитники успешно отбили 13 атак.

Шахтерское направление

Военные отбили 2 атаки оккупантов у Старомайорского Донецкой области.

Запорожское направление

Силы обороны отбили 8 атак противника западнее Новопокровки и южнее Роботино Запорожской области.

Достижения наших военных

"На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба.

Потери врага составили 413 российских террористов. В частности уничтожили 2 единицы техники врага:

  • 1 танк;
  • 1 СПГ (АГС).

"Еще 17 единиц техники врага повреждены, в том числе 8 танков и 7 ББМ", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне против Украины

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 15 декабря, украинские воины ликвидировали еще 930 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 344 820 военных.

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