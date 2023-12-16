ВСУ уничтожили более 400 россиян на Таврическом направлении, количество боестолкновений уменьшилось

За прошедшие сутки, 15 декабря, наши воины уничтожили 413 российских террористов на Таврическом направлении. Количество боестолкновений уменьшилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг

нанес 6 авиаударов;

провел 55 боевых столкновений;

совершил 601 артобстрел.

"Количество боестолкновений и вражеских авиаударов в операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки уменьшилось. Впрочем, враг продолжает активные пехотные атаки и артиллерийские обстрелы", - рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Авдеевское направление

Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши военные успешно отбили 20 атак противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак восточнее Степного, южнее Северного и Первомайского Донецкой области.

Марьинское направление

ВСУ сдерживают врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой. Здесь наши защитники успешно отбили 13 атак.

Шахтерское направление

Военные отбили 2 атаки оккупантов у Старомайорского Донецкой области.

Запорожское направление

Силы обороны отбили 8 атак противника западнее Новопокровки и южнее Роботино Запорожской области.

Достижения наших военных

"На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба.

Потери врага составили 413 российских террористов. В частности уничтожили 2 единицы техники врага:

1 танк;

1 СПГ (АГС).

"Еще 17 единиц техники врага повреждены, в том числе 8 танков и 7 ББМ", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне против Украины

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 15 декабря, украинские воины ликвидировали еще 930 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 344 820 военных.