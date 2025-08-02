Ту-22М3 над Черным морем выпустил ракету: в Николаеве прогремел взрыв

Что известно о самолетах Ту-22М3

Ту-22М3 - это советский стратегический бомбардировщик, который является модернизированной версией Ту-22. Он был разработан для увеличения дальности полета и повышения боевых возможностей. Первый полет самолета состоялся в 1982 году, и с тех пор он стал важным элементом авиационных сил СССР.

Благодаря своей конструкции, Ту-22М3 может быстро достигать удаленных целей с высокой точностью. Его вооружают различными типами ракет, такими как Х-22, Х-15, Х-32, а также управляемыми бомбами КАБ-500, он является мощным инструментом для нанесения как ядерных, так и обычных ударов.

С начала 2022 года несколько таких бомбардировщиков россияне потеряли из-за различных аварий. Также бомбардировщики истребляют Силы обороны Украины.

19 апреля 2024 года Украина сбила самолет Ту-22М3 над Черным морем. В апреле 2025 года еще один Ту-22М3 был уничтожен ударом беспилотника. Настоящую резню "тушкам" устроила Служба безопасности Украины 1 июня, когда провела уникальную операцию по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков.