Украинские военные дроном уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью LB.ua .

"Несколько дней назад нашими удачными действиями был уничтожен дальний бомбардировщик Ту-22М3", - рассказал он.

По словам Сырского, самолет "как раз только приземлился".

"И наш дрон его поразил. Стоимость - около 100 млн долларов", - добавил генерал.

Что известно о самолете

Ту-22М (по классификации НАТО - Backfire) - сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Разработан КБ Туполева в 1960-х годах.

Изготавливался в двух основных модификациях - Ту-22М2 (снят с вооружения в 1990-х годах) и Ту-22М3, который изготавливался с 1978 по 1993 год и эксплуатируется ВКС России и сейчас.

В частности, оккупанты используют его во время обстрелов по Украине. Он является носителем ракет Х-22. Кроме того, например, 9 мая 2022 года с самолетов стратегической авиации Ту-22М3 по гражданским объектам в Одесской области было пущено три ракеты комплекса "Кинжал".