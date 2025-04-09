Украинские военные дроном уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3
Украинские военные уничтожили российский бомбардировщик Ту-22МЗ. "Отминусовать" самолет, который является носителем ракет Х-22, удалось с помощью дрона.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью LB.ua.
"Несколько дней назад нашими удачными действиями был уничтожен дальний бомбардировщик Ту-22М3", - рассказал он.
По словам Сырского, самолет "как раз только приземлился".
"И наш дрон его поразил. Стоимость - около 100 млн долларов", - добавил генерал.
Что известно о самолете
Ту-22М (по классификации НАТО - Backfire) - сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Разработан КБ Туполева в 1960-х годах.
Изготавливался в двух основных модификациях - Ту-22М2 (снят с вооружения в 1990-х годах) и Ту-22М3, который изготавливался с 1978 по 1993 год и эксплуатируется ВКС России и сейчас.
В частности, оккупанты используют его во время обстрелов по Украине. Он является носителем ракет Х-22. Кроме того, например, 9 мая 2022 года с самолетов стратегической авиации Ту-22М3 по гражданским объектам в Одесской области было пущено три ракеты комплекса "Кинжал".
Не первое уничтожение самолета Ту-22М3
С начала полномасштабного вторжения РФ, ВСУ впервые уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 в середине апреля 2024 года. Также впервые были уничтожены две ракеты Х-22.
Добавим, что по состоянию на утро 9 апреля росияне потеряли на фронте 1270 солдат, 10 боевых бронированных машин и 4 танка. К тому же с начала вторжения РФ оккупанты уже недосчитались 370 самолетов различных типов.
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