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Украинские военные дроном уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3

Украина, Среда 09 апреля 2025 11:43
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Украинские военные дроном уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 Фото: российский самолет-бомбардировщик Ту-22МЗ (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили российский бомбардировщик Ту-22МЗ. "Отминусовать" самолет, который является носителем ракет Х-22, удалось с помощью дрона.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью LB.ua.

"Несколько дней назад нашими удачными действиями был уничтожен дальний бомбардировщик Ту-22М3", - рассказал он.

По словам Сырского, самолет "как раз только приземлился".

"И наш дрон его поразил. Стоимость - около 100 млн долларов", - добавил генерал.

Что известно о самолете

Ту-22М (по классификации НАТО - Backfire) - сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Разработан КБ Туполева в 1960-х годах.

Изготавливался в двух основных модификациях - Ту-22М2 (снят с вооружения в 1990-х годах) и Ту-22М3, который изготавливался с 1978 по 1993 год и эксплуатируется ВКС России и сейчас.

В частности, оккупанты используют его во время обстрелов по Украине. Он является носителем ракет Х-22. Кроме того, например, 9 мая 2022 года с самолетов стратегической авиации Ту-22М3 по гражданским объектам в Одесской области было пущено три ракеты комплекса "Кинжал".

Не первое уничтожение самолета Ту-22М3

С начала полномасштабного вторжения РФ, ВСУ впервые уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 в середине апреля 2024 года. Также впервые были уничтожены две ракеты Х-22.

Добавим, что по состоянию на утро 9 апреля росияне потеряли на фронте 1270 солдат, 10 боевых бронированных машин и 4 танка. К тому же с начала вторжения РФ оккупанты уже недосчитались 370 самолетов различных типов.

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Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине Дрони Александр Сырский
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Украинские военные дроном уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3
Украинские военные дроном уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3
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