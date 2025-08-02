Ту-22М3 над Черным морем выпустил ракету: в Николаеве прогремел взрыв

По меньшей мере один российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-22М3 зафиксирован в акватории Черного моря. Есть угроза ракетного удара для Юга Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

"Ту-22М3 в акватории Черного моря. Существует угроза пусков ракет Х-22!", - сказано в сообщении ВС ВСУ. Карта воздушных тревог по состоянию на 22:00 Обновлено. Воздушные силы сообщили о ракете Х-22 в сторону Николаева после объявления воздушной тревоги. После этого в пригороде Николаева прогремел взрыв. Последствия российской атаки пока неизвестны. Однако сообщается о перебоях со светом в Николаевской и Херсонской области. На Херсонщине электроснабжение исчезло в целом. "В Херсоне пропал свет. Причины выясняем!", - написал председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.