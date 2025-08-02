Ту-22М3 над Чорним морем випустив ракету: у Миколаєві пролунав вибух
Щонайменше один російський надзвуковий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 зафіксовано в акваторії Чорного моря. Є загроза ракетного удару для Півдня України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Повітряні сили.
"Ту-22М3 в акваторії Чорного моря. Існує загроза пусків ракет Х-22!", - сказано у повідомленні ПС ЗСУ.
Карта повітряних тривог станом на 22:00
Оновлено. Повітряні сили повідомили про ракету Х-22 в бік Миколаєва після оголошення повітряної тривоги. Після цього у передмісті Миколаєва пролунав вибух.
Наслідки російської атаки поки що невідомі. Однак повідомляється про перебої зі світлом в Миколаївській та Херсонській області. На Херсонщині електропостачання зникло загалом.
"У Херсоні зникло світло. Причини зʼясовуємо!", - написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Що відомо про літаки Ту-22М3
Ту-22М3 - це радянський стратегічний бомбардувальник, який є модернізованою версією Ту-22. Він був розроблений для збільшення дальності польоту та підвищення бойових можливостей. Перший політ літака відбувся в 1982 році, і з того часу він став важливим елементом авіаційних сил СРСР.
Завдяки своїй конструкції, Ту-22М3 може швидко досягати віддалених цілей з високою точністю. Його озброюють різними типами ракет, такими як Х-22, Х-15, Х-32, а також керованими бомбами КАБ-500, він є потужним інструментом для завдання як ядерних, так і звичайних ударів.
З початку 2022 року кілька таких бомбардувальників росіяни втратили через різноманітні аварії. Також бомбардувальники винищують Сили оборони України.
19 квітня 2024 року Україна збила літак Ту-22М3 над Чорним морем. У квітні 2025 року ще один Ту-22М3 був знищений ударом безпілотника. Справжню різанину "тушкам" влаштувала Служба безпеки України 1 червня, коли провела унікальну операцію зі знищення російських стратегічних бомбардувальників.