Запорожская АЭС снова отключилась от сети из-за обстрелов
В результате обстрелов российскими военными на Запорожской АЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"Рашистские террористы изменили тактику и сейчас пытаются шантажировать Украину и весь мир ракетными обстрелами дистанционных подстанций, через которые питается АЭС", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сегодня, 17 октября, российские террористы в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории, в результате чего в 03:59 отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС - Днепровская.
В переходном процессе из-за кратковременного снижения напряжения отключался резервный трансформатор собственных нужд ЗАЭС и произошел запуск дизель-генераторов, сообщили в "Энергоатоме".
Кроме того, отключилась линия связи 750 кВ Южноукраинская АЭС - Днепровская, но без влияния на загрузку ЮАЭС, добавили в пресс-службе.
Напомним, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло резолюцию, которая призывает Россию вывести свои войска с территории Запорожской АЭС.
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