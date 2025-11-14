ЗАЭС снова под угрозой блэкаута: что произошло на этот раз

Напомним, 23 октября питание Запорожской АЭС было восстановлено. Это позволило вывести станцию из десятого блэкаута, в котором она находилась последний месяц.

Блэкаут на ЗАЭС

Отметим, 23 сентября "Энергоатом" сообщал о десятом с начала полномасштабной войны полном блэкауте на Запорожской атомной электростанции.

В компании отмечали, что российские оккупанты намеренно не подключали станцию к энергосистеме Украины. В то же время единственная внешняя линия электропередач, которая обеспечивала связь ЗАЭС с украинскими сетями, вышла из строя.

В результате атомная станция была вынуждена перейти на аварийное питание от дизельных генераторов.

Эксперты предупреждали, что отсутствие внешнего питания станции создает серьезную угрозу ядерной безопасности, ведь оно необходимо для охлаждения реакторов.

Возможна ли ядерная катастрофа на ЗАЭС и может ли помочь МАГАТЭ - читайте в материале РБК-Украина.