ЗАЭС ночью потеряла питание с одной из высоковольтных линий, - Минэнерго

Ночью 3 декабря временно оккупированная россиянами Запорожская атомная электростанция потеряла питание с одной из высоковольтных линий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Кроме того, Россия намеренно выводит из строя энергетическую инфраструктуру на оккупированной территории и тестирует подключение Запорожской АЭС к собственной энергосистеме в условиях боевых действий и оккупации.

В Минэнерго напомнили, что за время полномасштабной войны российские обстрелы неоднократно приводили к повреждениям линий питания ЗАЭС и вызывали 12 блэкаутов на станции. Последний такой случай произошел меньше месяца назад.

"Ночью в результате боевых действий временно оккупированная Запорожская атомная электростанция потеряла питание с одной из высоковольтных линий", - сообщили в ведомстве.

Ситуация на ЗАЭС

Напомним, Запорожская атомная электростанция находится под российской оккупацией с марта 2022 года. За это время Россия неоднократно пыталась узаконить контроль над объектом, нарушая нормы международного права.

Последние действия "Ростехнадзора" расценивают как очередное проявление ядерного шантажа, что усиливает угрозы безопасности региона и всего мира.

В то же время в рамках мирных инициатив США предлагают формат совместного управления Запорожской АЭС с участием Украины, России и Соединенных Штатов. Впрочем президент Владимир Зеленский заявлял, что такой подход является несправедливым.

Ранее сообщалось, что 19 ноября Украине удалось восстановить электроснабжение оккупированной ЗАЭС после повреждения линии в результате российских обстрелов. До этого станция десять раз полностью теряла питание.

Уже 6 декабря ЗАЭС снова оставалась без внешнего электроснабжения. Сейчас станция подключена только к одной внешней линии, что продолжает создавать риски для ядерной безопасности.

В конце декабря Украина и Россия договорились о локальном перемирии вблизи Запорожской атомной электростанции. Это позволило начать ремонтные работы на линии электропередач возле ЗАЭС.