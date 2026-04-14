На ЗАЭС восстановили питание после полного блэкаута: как долго он длился

Утром 14 апреля ЗАЭС внезапно отключилась от внешнего питания со стороны украинской энергосети. Автоматически запустились 19 резервных дизель-генераторов, которые удерживают работу систем безопасности.

"В результате нелепых действий захватчиков на временно оккупированной территории ЗАЭС оказалась в блэкауте", - говорят в "Энергоатоме".

За полтора часа внешнее электропитание восстановили.

Сейчас ЗАЭС получает электричество через линию 330 кВ "Ферросплавная-1". Основная линия - 750 кВ "Днепровская" - отключена с 24 марта и до сих пор не восстановлена.

С начала оккупации ЗАЭС пережила уже 13 полных блэкаутов и неоднократно работала в условиях критически ограниченного питания.

Энергоатом настаивает: станция как можно быстрее должна вернуться под контроль Украины и ее законного оператора.