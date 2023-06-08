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Уровень воды в Каховском водохранилище достиг "мертвой" точки, - Укргидроэнерго

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Четверг 08 июня 2023 20:48
Уровень воды в Каховском водохранилище достиг "мертвой" точки, - Укргидроэнерго Фото: Уровень воды в Каховском водохранилище достиг "мертвой" точки (росСМИ)
Автор: Валерия Полищук

Уровень воды в Каховском водохранилище по состоянию на вечер четверга достиг так называемой мертвой точки в 12,7 метров. На данный момент он составляет 12,5 метров.

Об этом заявил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Уровень воды уже 12,5 метров. Это ниже "мертвой" точки 12,7 метров, когда мы уже не можем делать водозабор в населенные пункты и для ЗАЭС", - заявил он.

По словам Сироты, падение воды, возможно, остановится на уровне примерно три метра.

"Если плотина в нижней части разрушена до самого основания, глубина водохранилища будет не более трех метров, а оно само уменьшится в ширине с 3,5 км, как это было до подрыва, до 1-1,2 км, то есть вернется в русло Днепра, каким оно было до строительства самого водохранилища", - пояснил он.

При этом он добавил, что если сейчас водохранилище спадает на 1 метр в сутки, то это продлится еще семь - восемь дней.

Сирота отметил, что одна половина станции уже полностью под водой, вторая половина на 70%. Земляная вставка между шлюзом и станцией также уже под водой и подвергается размыву.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к тому, что ряд населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях ушли под воду.

Самая сложная ситуация в Херсонской области, где уже затоплено 600 кв. км. При этом левый берег Днепра, который все еще находится под вражеской оккупацией, пострадал больше всего. Также захватчики не помогают жителям в затопленных районах, а наоборот, запрещают эвакуироваться.

Помимо этого, в оккупированных Олешках из-за затопления погибли три человека, а в Васильевке Николаевской области известно об одной жертве.

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