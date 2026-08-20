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На ЗАЭС произошел уже 27-й блекаут, станция работает на генераторах

08:38 20.08.2026 Чт
2 мин
С начала 2026 года это уже 15-й блекаут
aimg Татьяна Степанова
Фото: на ЗАЭС произошел уже 27-й блекаут (Getty Images)

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции ночью 20 августа произошел уже 27-й блекаут. Станция работает на дизель-генераторах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".

"Временно оккупированная Запорожская АЭС в пятнадцатый раз за этот год потеряла внешнее электропитание: автоматически включились резервные дизель-генераторы, обеспечивающие работу критически важных систем безопасности", - говорится в сообщении.

Как отмечал руководитель "Энергоатома" Павел Ковтонюк, регулярные блекауты на ЗАЭС изнашивают оборудование и повышают риски безопасности. Частое включение дизель-генераторов приводит к более быстрой деградации оборудования.

В компании отметили, что очередной блекаут еще раз подтверждает: ситуация на Запорожской АЭС остается хрупкой.

Риски для ядерной и радиационной безопасности под влиянием некомпетентных российских "управленцев" усиливаются.

Последние блекауты на ЗАЭС

Напомним, 4 августа находящаяся под российской оккупацией Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Спустя почти час подачу электроэнергии удалось возобновить.

Аналогичная ситуация произошла всего за несколько дней раньше - 1 августа. Таким образом, это уже второй случай потери внешнего питания на ЗАЭС за короткий период.

Отметим, что после захвата Запорожской АЭС российские военные используют территорию станции в военных целях.

По данным украинской стороны, на объекте размещают вооружение и оборудование, а также запускают ударные беспилотники, что создает дополнительные риски для ядерной безопасности.

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