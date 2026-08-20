На ЗАЕС стався вже 27-й блекаут, станція працює на генераторах

Останні блекаути на ЗАЕС

Нагадаємо, 4 серпня Запорізька АЕС, яка перебуває під російською окупацією, втратила зовнішнє електропостачання. Майже через годину подачу електроенергії вдалося відновити.

Аналогічна ситуація сталася лише за кілька днів раніше - 1 серпня. Таким чином це вже другий випадок втрати зовнішнього харчування на ЗАЕС за короткий період.

Зазначимо, що після захоплення Запорізької АЕС російські військові використовують територію станції у військових цілях.

За даними української сторони, на об'єкті розміщують озброєння та обладнання, а також запускають ударні безпілотники, що створює додаткові ризики для ядерної безпеки.