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Навколо ЗАЕС терміново необхідна зона ядерної безпеки. Але це не демілітаризація, - Гроссі

Фото: Рафаель Гроссі, гендиректор МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Навколо Запорізької АЕС необхідно терміново створити зону ядерної безпеки. Вона не ідентична демілітаризації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, яке наводить CNN.

"Те, про що ми тут говоримо, це негайне створення охоронної зони ядерної безпеки - що означає щось... можливо, більш скромне, ніж повна демілітаризація району, але надзвичайно ефективне в плані отримання зобов'язань з усіх боків уникати будь-яких прицільних обстрілів станції, будь-яких обстрілів станції, будь-якого використання будь-яких засобів і калібрів артилерії в напрямку станції", - підкреслив Гроссі.

За його словами, така міра входить в мандат МАГАТЕ щодо захисту безпеки станції і працівників, що знаходяться там, і вона може стати "одним з кроків" до повної демілітаризації території ЗАЕС.

"В даний момент, що терміново необхідно, зараз, сьогодні, - це домовленість про створення захисту... щита по периметру об'єкта. Це не є неможливим. Зовсім ні", - зазначив гендиректор МАГАТЕ.

При цьому постійний представник Росії при ООН Василь Небензя в ході засідання Ради безпеки заявив, що його країна "не вважає пропозицію щодо створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС серйозною".

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, МАГАТЕ оприлюднило звіт за підсумками візиту на Запорізьку атомну електростанцію.

Зокрема, в ньому агентство закликало до повного припинення обстрілів станції, яке мають намір узгодити зі сторонами конфлікту.

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