МАГАТЕ закликало припинити обстріли ЗАЕС через загрозу пошкодження станції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт місії МАГАТЕ за підсумками візиту на ЗАЕС.

За даними МАГАТЕ, постійні обстріли станції можуть призвести до "радіологічних наслідків, що мають велике значення для безпеки".

"МАГАТЕ рекомендує негайно припинити обстріли на майданчику і в її околицях, щоб уникнути подальшої шкоди станції і пов'язаним з нею об'єктам, гарантувати безпеку обслуговуючого персоналу і зберегти фізичну цілісність для підтримки безпечної і надійної роботи", - підкреслюється в звіті агентства.

У МАГАТЕ зазначають, що для повного припинення обстрілів станції необхідна згода України та Росії на створення "охоронної зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС".