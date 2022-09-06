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МАГАТЕ закликало припинити обстріли ЗАЕС через загрозу пошкодження станції

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Відень, Вівторок 06 вересня 2022 18:09
МАГАТЕ закликало припинити обстріли ЗАЕС через загрозу пошкодження станції Фото: МАГАТЕ закликало припинити обстріл ЗАЕС через загрозу пошкодження станції (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Іван Носальський

Обстріли Запорізької атомної електростанції необхідно негайно припинити, оскільки вони створюють загрозу ядерній безпеці станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт місії МАГАТЕ за підсумками візиту на ЗАЕС.

За даними МАГАТЕ, постійні обстріли станції можуть призвести до "радіологічних наслідків, що мають велике значення для безпеки".

"МАГАТЕ рекомендує негайно припинити обстріли на майданчику і в її околицях, щоб уникнути подальшої шкоди станції і пов'язаним з нею об'єктам, гарантувати безпеку обслуговуючого персоналу і зберегти фізичну цілісність для підтримки безпечної і надійної роботи", - підкреслюється в звіті агентства.

У МАГАТЕ зазначають, що для повного припинення обстрілів станції необхідна згода України та Росії на створення "охоронної зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС".

Більш детально про висновки експертів МАГАТЕ після візиту на територію Запорізької АЕС можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "МАГАТЕ представило звіт за підсумками місії на ЗАЕС: основні висновки".

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