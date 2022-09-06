UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вокруг ЗАЭС срочно необходима зона ядерной безопасности. Но это не демилитаризация, - Гросси

Фото: Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Вокруг Запорожской АЭС необходимо срочно создать зону ядерной безопасности. Она не идентична демилитаризации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, которое приводит CNN.

"То, о чем мы здесь говорим, это немедленное создание охранной зоны ядерной безопасности - что означает нечто... возможно, более скромное, чем полная демилитаризация района, но чрезвычайно эффективное в плане получения обязательств со всех сторон избегать любых прицельных обстрелов станции, любых обстрелов станции, любого использования любых средств и калибров артиллерии в направлении станции", - подчеркнул Гросси.

По его словам, такая мера входит в мандат МАГАТЭ по защите безопасности станции и находящихся там работников и она может стать "одним из шагов" к полной демилитаризации территории ЗАЭС.

"В данный момент, что срочно необходимо, сейчас, сегодня, - это договоренность о создании защиты... щита по периметру объекта. Это не является невозможным. Вовсе нет", - отметил гендиректор МАГАТЭ.

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза заявил, что его страна "не считает предложение о создании зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС серьезным".

Напомним, сегодня, 6 сентября, МАГАТЭ обнародовало отчет по итогам визита на Запорожскую атомную электростанцию.

В частности, в нем агентство призвало к полному прекращению обстрелов станции, которое намерены согласовать со сторонами конфликта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСМАГАТЭВойна России против Украины