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ЗАЭС работает только на одной линии электропередач, до войны их было десять, - МАГАТЭ

Четверг 29 мая 2025 18:47
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ЗАЭС работает только на одной линии электропередач, до войны их было десять, - МАГАТЭ Фото: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Ситуация на временно оккупированной Запорожской АЭС остается крайне нестабильной. Станция работает только на одной линии электропередач, тогда как до полномасштабного вторжения России их было десять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По словам Гросси, резервная линия на 330 кВ остается поврежденной с 7 мая, и пока нет информации о сроках ее восстановления. В результате вся шестиреакторная станция зависит от единственной работающей линии 750 кВ, которая обеспечивает электроэнергией системы ядерной безопасности и охлаждения топлива.

"Хотя станция не производит электроэнергии уже около трех лет, активные зоны реакторов и отработанное топливо все равно нуждаются в постоянном охлаждении. Для этого необходимо бесперебойное электропитание насосов. Именно поэтому такая уязвимая ситуация с энергообеспечением вызывает серьезное беспокойство", - отметил глава МАГАТЭ.

Как отметили в Агентстве, Гросси планирует на следующей неделе посетить Киев и Москву в рамках регулярного диалога с обеими сторонами по обеспечению ядерной безопасности во время войны.

Специалисты МАГАТЭ, которые постоянно находятся на площадке ЗАЭС, на прошлой неделе проверяли уровень охлаждающей воды в 12 разбрызгивающих бассейнах, а также два хранилища свежего ядерного топлива. Нарушений ядерной безопасности выявлено не было.

В то же время, по информации МАГАТЭ, почти ежедневно в течение последней недели вблизи ЗАЭС фиксировалась военная активность.

Ситуация на ЗАЭС

Напомним, российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года, после оккупации города-спутника Энергодара. Впоследствии оккупанты заминировали подсобные помещения АЭС и разместили в них военную технику.

Позже все реакторные установки были переведены в состояние "холодной остановки". За три года полномасштабной войны АЭС неоднократно теряла питание для внутренних нужд из-за повреждения ЛЭП российскими обстрелами.

Как отмечали в НАЭК "Энергоатом", нынешнее техническое состояние Запорожской АЭС не позволяет запустить ее в эксплуатацию.

Недавно газета The New York Times сообщила, что российские войска строят линии электропередач на временно оккупированных территориях на юго-востоке Украины.

Данные, собранные Greenpeace, и спутниковые снимки показывают новые линии электропередач и опоры между оккупированными украинскими городами Мариуполь и Бердянск на побережье Азовского моря, которые появились после февраля 2025 года.

По данным Greenpeace, это доказывает, что Москва готова перезапустить и эксплуатировать крупнейшую атомную электростанцию в Европе, которая была остановлена. МАГАТЭ обеспокоено этой возможностью.

Подробнее о том, что сейчас известно о планах России по ЗАЭС, - в материале РБК-Украина.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Война в Украине
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