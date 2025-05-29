ЗАЕС працює лише на одній лінії електропередач, до війни їх було десять, - МАГАТЕ

Ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС залишається вкрай нестабільною. Станція працює лише на одній лінії електропередач, тоді як до повномасштабного вторгнення Росії їх було десять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

За словами Гроссі, резервна лінія на 330 кВ залишається пошкодженою з 7 травня, і наразі немає інформації про терміни її відновлення. У результаті вся шестиреакторна станція залежить від єдиної працюючої лінії 750 кВ, яка забезпечує електроенергією системи ядерної безпеки та охолодження палива.

"Хоча станція не виробляє електроенергії вже близько трьох років, активні зони реакторів і відпрацьоване паливо все одно потребують постійного охолодження. Для цього необхідне безперебійне електроживлення насосів. Саме тому така вразлива ситуація з енергозабезпеченням викликає серйозне занепокоєння", - зазначив глава МАГАТЕ.

Як зазначили в Агенстві, Гроссі планує наступного тижня відвідати Київ і Москву в межах регулярного діалогу з обома сторонами щодо гарантування ядерної безпеки під час війни.

Фахівці МАГАТЕ, які постійно перебувають на майданчику ЗАЕС, минулого тижня перевіряли рівень охолоджувальної води у 12 розбризкувальних басейнах, а також два сховища свіжого ядерного палива. Порушень ядерної безпеки виявлено не було.

Водночас, за інформацією МАГАТЕ, майже щодня протягом останнього тижня поблизу ЗАЕС фіксувалася військова активність.