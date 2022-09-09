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МАГАТЕ має намір публічно закликати РФ зупинити бойові дії навколо ЗАЕС, - Reuters

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Відень, П'ятниця 09 вересня 2022 14:51
МАГАТЕ має намір публічно закликати РФ зупинити бойові дії навколо ЗАЕС, - Reuters Фото: МАГАТЕ готує резолюцію щодо ситуації на ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

МАГАТЕ готує резолюцію щодо ситуації на Запорізькій АЕС. У документі агентство хоче закликати Росію припинити бойові дії навколо станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Проект резолюції готують Польща і Канада. Його представлять наступного тижня на засіданні ради керуючих МАГАТЕ, який складається з 35 країн.

"Агентство засуджує постійні насильницькі дії Російської Федерації на ядерних об'єктах в Україні, включаючи триваючу присутність російських військ і персоналу "Росатому" на Запорізькій атомній електростанції", - йдеться в повідомленні.

МАГАТЕ хоче закликати Росію негайно вжити заходів і припинити всі бойові дії на ядерних об'єктах України.

Нагадаємо, що МАГАТЕ оприлюднило звіт за підсумками візиту на Запорізьку АЕС.

При цьому гендиректор агентства Рафаель Гроссі запропонував створити навколо ЗАЕС зону безпеки і планує обговорити цю ініціативу з Росією та Україною.

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МАГАТЭ Запорожская АЭС
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