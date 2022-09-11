"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів через обстріли: список
В результаті російських обстрілів критичної інфраструктури в Харківській області очікуються затримки в курсуванні потягів з та до Сум, Харкова та Полтави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Станом на 21:00 через перебої з електропостачанням, які були викликані обстрілами, затримуються такі потяги:
- №1 Харків - Івано-Франківськ - орієнтовна затримка 45 хвилин;
- №786 Київ - Шостка - затримка 40 хвилин (електропостачання відновлено, поїзд слідує далі).
Також можуть затриматися такі рейси:
- №164 Харків - Київ (час відправлення 21:16);
- №7 Харків - Одеса (час відправлення 21:43).
Крім того, на вокзалах Харкова та інших міст, які залишилися без електрики, УЗ організувала безпечну висадку та посадку пасажирів.
"Також пасажирам буде дозволено залишитися на території вокзалів протягом комендантської години", - додали в компанії.
Нагадаємо, ввечері 11 вересня російські окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі у Харківській та Дніпропетровській областях. Після цього у низці областей України виникли проблеми з електрикою.
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