У Франції затримали підозрюваного у причетності до вибуху в Ліоні

Фото: місце вибуху в Ліоні (twitter.com/prefetrhone)

Вибух у Ліоні стався минулої п'ятниці

Французька поліція затримала підозрюваного в причетності до вибуху в Ліоні 24 травня. Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ країни Крістоф Кастанер.

За словами Кастанера, підозрюваного у ліонському вибуху заарештували вранці 27 травня. Він також висловив подяку місцевим правоохоронцям і зазначив, що "спільні дії мають вирішальне значення".

Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося про вибух у центрі Ліона. Інцидент стався у другому окрузі, на пішохідній вулиці Віктора Гюго поруч із головною міською площею Белькур. ЗМІ з посиланням на прокуратуру повідомляли, що вибухнула бомба в посилці, начинена цвяхами, гвинтами і болтами. За непідтвердженими даними, за дві хвилини до вибуху на цьому місці залишив сумку чоловік на велосипеді. Президент Франції Еммануель Макрон назвав вибух в Ліоні терактом.

За останніми даними, в результаті вибуху постраждали 13 осіб. 11 з них госпіталізували, серед поранених була також восьмирічна дівчинка. Прокуратура почала розслідування за статтею "терористичний змова", однак не кваліфікує інцидент як теракт.