Кількість поранених при вибуху в Ліоні зросла

Фото: вибух у Ліоні (twitter.com/prefetrhone/)

Серед поранених є восьмирічна дівчинка

В результаті вибуху у центрі Ліона поранення отримали 13 осіб. Про це повідомляє радіостанція BFM.

Le Parisien передає, що 11 постраждалих госпіталізували. Серед поранених є восьмирічна дівчинка, розповіли газеті в адміністрації міста.

Раніше повідомлялося про вісім постраждалих.

Нагадаємо, у центрі французького Ліона ввечері в п'ятницю, 24 травня, стався вибух, вісім людей отримали поранення, серед них дитина.

Інцидент стався у другому окрузі Ліона, на пішохідній вулиці Віктора Гюго поруч із головною міською площею Белькур. За даними префектури регіону Овернь - Рона - Альпи, куди входить Ліон.

Агентство AFP з посиланням на прокуратуру повідомило, що, швидше за все, вибухнула бомба в посилці. даними видання Le Progres, бомба була начинена цвяхами, гвинтами і болтами. непідтвердженими даними, в Ліоні за дві хвилини до вибуху на місці вибуху залишив сумку чоловік на велосипеді. Президент Франції Еммануель Макрон назвав вибух в Ліоні терактом.

10 лютого в Ліоні стався вибух в булочній, в результаті чого загинула жінка і дитина.