ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість поранених при вибуху в Ліоні зросла

Новини » Надзвичайні події    24.05.2019 - 21:54
Кількість поранених при вибуху в Ліоні зросла
Фото: вибух у Ліоні (twitter.com/prefetrhone/)

Серед поранених є восьмирічна дівчинка

В результаті вибуху у центрі Ліона поранення отримали 13 осіб. Про це повідомляє радіостанція BFM.

Le Parisien передає, що 11 постраждалих госпіталізували. Серед поранених є восьмирічна дівчинка, розповіли газеті в адміністрації міста.

Раніше повідомлялося про вісім постраждалих.

Нагадаємо, у центрі французького Ліона ввечері в п'ятницю, 24 травня, стався вибух, вісім людей отримали поранення, серед них дитина.

Інцидент стався у другому окрузі Ліона, на пішохідній вулиці Віктора Гюго поруч із головною міською площею Белькур. За даними префектури регіону Овернь - Рона - Альпи, куди входить Ліон.

Агентство AFP з посиланням на прокуратуру повідомило, що, швидше за все, вибухнула бомба в посилці. даними видання Le Progres, бомба була начинена цвяхами, гвинтами і болтами. непідтвердженими даними, в Ліоні за дві хвилини до вибуху на місці вибуху залишив сумку чоловік на велосипеді. Президент Франції Еммануель Макрон назвав вибух в Ліоні терактом.

10 лютого в Ліоні стався вибух в булочній, в результаті чого загинула жінка і дитина.

 

У центрі Ліона стався вибух В Афганістані стався вибух у мечеті
Новини України Вибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся