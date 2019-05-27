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Поліція затримала трьох підозрюваних у вибуху в Ліоні

Новини » Надзвичайні події    27.05.2019 - 15:51
Поліція затримала трьох підозрюваних у вибуху в Ліоні
Фото: місце вибуху в Ліоні (twitter.com/prefetrhone)

Передбачуваний виконавець - 24-річний студент, який вивчав інформатику

У понеділок, 27 травня, поліція затримала вже трьох підозрюваних у справі про вибух у Ліоні. Про це повідомляє Euronews.

Як повідомляється, серед затриманих передбачуваний виконавець - 24-річний студент, який вивчав інформатику. Поліція затримала його мати і ще одного родича, 17-річного школяра. Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці поліція затримала першого підозрюваного.

РБК-Україна писало, що у другому окрузі Ліона, на пішохідній вулиці Віктора Гюго поруч із головною міською площею Белькур стався вибух. В результаті події постраждали 13 осіб. 11 з них госпіталізували, серед поранених була також восьмирічна дівчинка.

За даними поліції, вибухнула бомба в посилці. Вона була начинена цвяхами, гвинтами і болтами.

Вибух в Ліоні прокоментував президент Франції Еммануель Макрон. Він назвав цю подію терактом.

Це вже не перший сильний вибух в Ліоні. 10 лютого в місті стався вибух в булочній, в результаті чого загинула жінка і дитина.

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