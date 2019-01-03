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Затриманий в РФ шпигун виявився громадянином Канади

Новини » Політика    03.01.2019 - 05:11
Затриманий в РФ шпигун виявився громадянином Канади
Фото: Канада (pixabey)

Влада Канади обізнана про затримання канадського громадянина

Затриманий в Москві Пол Уїлан, підозрюваний в шпигунстві, є громадянином Канади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

Як повідомлялося, влада Канади обізнана про затримання канадського громадянина в Росії. При цьому у відомстві додали, що не можуть нічого розповісти про Уілана через закон про недоторканність особистого життя.

Зазначено, що Уїлан народився в Оттаві в 1970 році, однак на початку 70-х переїхав в США. Його брат Девід Уїлан, який постійно проживає в Канаді, не зміг підтвердити телеканалу наявність канадського громадянства у підозрюваного.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ) затримали в Москві громадянина Сполучених Штатів Америки (США) через підозру в шпигунстві.

РБК-Україна писало, що 20 грудня Служба безпеки України повідомляла про викриття і затримання трьох агентурно-бойових груп російської військової розвідки на сході країни.

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