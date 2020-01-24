САП закрила справу Охендовського

Фото: Михайло Охендовський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Справу закрито за рішенням процесуального керівника

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження проти екс-голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського. Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит кореспондента РБК-Україна.

Справу закрито за рішенням процесуального керівника у провадженні.

"Повідомляємо, що за рішенням процесуального керівника у провадженні - прокурора САП кримінальне провадження # 52016000000000166 від 30.05.2016 закрито на підставі ст. 284 КПК", - сказано в ньому.

У грудні 2016 року детективи НАБУ повідомили про підозру Охендовському в отриманні хабарів на 1,2 млн гривень, що зафіксовано в "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Справжність підписів екс-глави ЦВК в "амбарний книзі" ПР підтвердили дві експертизи.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Розслідування справи кілька разів було зупинено для виконання міжнародно-правових доручень.

У грудні 2019 року Вищий антикорупційний суд скасував рішення про припинення та зобов'язав НАБУ і САП відновити розслідування.

Нагадаємо, в 2018 році директор НАБУ Артем Ситник прокоментував справу проти Охендовського. Він заявляв, що детективи вважають, що зібрано достатньо доказів по справі.

Як писало РБК-Україна, у виробництві за підозрою екс-голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Михайла Охендовського з клопотанням сторони захисту апеляційну скаргу повернули прокурору САП.