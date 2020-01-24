ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

САП закрила справу Охендовського

Новини » Політика     24.01.2020 - 11:22
САП закрила справу Охендовського
Фото: Михайло Охендовський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Справу закрито за рішенням процесуального керівника

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження проти екс-голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського. Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит кореспондента РБК-Україна.

Справу закрито за рішенням процесуального керівника у провадженні.

"Повідомляємо, що за рішенням процесуального керівника у провадженні - прокурора САП кримінальне провадження # 52016000000000166 від 30.05.2016 закрито на підставі ст. 284 КПК", - сказано в ньому.

У грудні 2016 року детективи НАБУ повідомили про підозру Охендовському в отриманні хабарів на 1,2 млн гривень, що зафіксовано в "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Справжність підписів екс-глави ЦВК в "амбарний книзі" ПР підтвердили дві експертизи.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Розслідування справи кілька разів було зупинено для виконання міжнародно-правових доручень.

У грудні 2019 року Вищий антикорупційний суд скасував рішення про припинення та зобов'язав НАБУ і САП відновити розслідування.

Нагадаємо, в 2018 році директор НАБУ Артем Ситник прокоментував справу проти Охендовського. Він заявляв, що детективи вважають, що зібрано достатньо доказів по справі.

Як писало РБК-Україна, у виробництві за підозрою екс-голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Михайла Охендовського з клопотанням сторони захисту апеляційну скаргу повернули прокурору САП.

НАБУ оголосило в розшук екс-нардепа Дзензерського НАБУ отримало доступ до закритої частини реєстру декларацій
Новини України Михайло ОхендовськийНАБУСАП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся