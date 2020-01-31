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НАБУ оголосило підозру колишньому головному архітектору Києва

Новини » Політика     31.01.2020 - 09:34
НАБУ оголосило підозру колишньому головному архітектору Києва
Іллюстративне фото (з відкритих джерел)

Колишнього головного архітектора Києва підозрюють в завданні понад 9,3 млн грн збитків територіальній громаді столиці

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру колишньому головному архітектору міста Києва та генеральному директору компанії-забудовниці у завданні понад 9,3 млн грн збитків територіальній громаді столиці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАБУ.

Як встановило слідство, у 2002 році Київська міська рада передала земельні ділянки у центрі столиці в оренду ТОВ. Підприємство мало збудувати житловий будинок з вбудовано-прибудованим басейном для середньої школи.

Однак, воно тільки звело коробку житлового будинку, а в 2008 році припинило будівництво через відсутність коштів. За таких умов ТОВ уклало інвестиційний договір з іншою компанією-забудовницею.

Проте у липні 2013 року, як з’ясувало слідство, директор департаменту містобудування та архітектури КМДА (колишній головний архітектор), діючи у змові та в інтересах директора компанії-забудовниці, видав містобудівні умови та обмеження забудови. Замість будівництва басейну для середньої школи №130 вони передбачали будівництво на території школи багаторівневого паркінгу.

"Досудове розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснюють з серпня 2019 року, до того часу кримінальне провадження розслідувало Головне слідче управління СБУ. Підставою для початку розслідувань стало колективне звернення батьківського комітету спеціалізованої школи № 130 м. Києва", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, генеральний директор компанії-забудовниці вже має статус підозрюваного у вчиненні іншого корупційного злочину, досудове розслідування якого триває.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем").

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