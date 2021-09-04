Зеленський: переслідування кримських татар - це реакція РФ на Кримську платформу

Президент України Володимир Зеленський засудив переслідування кримських татар в Криму. За його словами, це реакція Російської Федерації на початок роботи "Кримської платформи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента України у Twitter.

Зеленський зазначив, що окупанти в Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. "У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки і затримання", - зазначив він. За його словами, затримання Нарімана Джелялова в Криму - це відповідь Росії на початок роботи "Кримської платформи". "Вже забрали Нарімана Джелялова, 1-го заступника голови Меджлісу. Так РФ реагує на початок роботи Кримської платформи", - пише Зеленський. Також президент України додав, що всі кримські татари, затримані окупантами, повинні бути звільнені. "Всі затримані повинні бути звільнені", - написав Зеленський.