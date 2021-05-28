До затриманого в Мінську Протасевича пустили адвоката

До затриманого у Мінську опозиційного журналіста Романа Протасевича пустили адвоката Інесу Аленську. Водночас вона не може повідомити в якому статусі перебуває її підзахисний.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Вона зазначила, що їй не повідомили про обсяг інформації, яку вона не може опублікувати.

"Тому я не можу повідомити більше нічого", - зазначила Аленська.

Водночас вона стверджує, що у Протасевича "все добре, він бадьорий, позитивний, веселий, хвилюватись немає за що".

Адвоката до Протасевича кілька днів не пускали.