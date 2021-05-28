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К задержанному в Минске Протасевичу пустили адвоката

Новина українською →
Россия, Пятница 28 мая 2021 01:09
К задержанному в Минске Протасевичу пустили адвоката Фото: основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич (twitter.com/all_mary)
Автор: Даша Харченко

К задержанному в Минске оппозиционному журналисту Роману Протасевичу пустили адвоката Инессу Аленскую. В то же время она не может сообщить в каком статусе находится ее подзащитный.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Она отметила, что ей не сообщили об объеме информации, которую она не может опубликовать.

"Поэтому я не могу сообщить больше ничего", - отметила Аленская.

В то же время она утверждает, что у Протасевича "все хорошо, он бодр, позитивен, весел, волноваться не за что".

Адвоката к Протасевичу несколько дней не пускали.

Кроме того, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Британия и США, которые входят в G7, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отреагировали на задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Беларуси. Они пригрозили режиму Александра Лукашенко новыми санкциями.

Напомним, 23 мая белорусский режим принудительно посадил рейс Ryanair из Греции в Литву, которым летели Протасевич и Сапега. После посадки самолета белорусские силовики задержали Протасевича и его спутницу.

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