К задержанному в Минске Протасевичу пустили адвоката
К задержанному в Минске оппозиционному журналисту Роману Протасевичу пустили адвоката Инессу Аленскую. В то же время она не может сообщить в каком статусе находится ее подзащитный.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Она отметила, что ей не сообщили об объеме информации, которую она не может опубликовать.
"Поэтому я не могу сообщить больше ничего", - отметила Аленская.
В то же время она утверждает, что у Протасевича "все хорошо, он бодр, позитивен, весел, волноваться не за что".
Адвоката к Протасевичу несколько дней не пускали.
Кроме того, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Британия и США, которые входят в G7, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отреагировали на задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Беларуси. Они пригрозили режиму Александра Лукашенко новыми санкциями.
Напомним, 23 мая белорусский режим принудительно посадил рейс Ryanair из Греции в Литву, которым летели Протасевич и Сапега. После посадки самолета белорусские силовики задержали Протасевича и его спутницу.