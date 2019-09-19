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У затриманого за вбивство трьох працівників АЗС виявили цілий арсенал зброї

Новини » Надзвичайні події    19.09.2019 - 11:22
У затриманого за вбивство трьох працівників АЗС виявили цілий арсенал зброї
Фото: місце інциденту (mk npu gov ua. jpg)

Всі зброю підозрюваний мав при собі в сумці

У Миколаєві у підозрюваного у вбивстві колег на автозаправній станції (АЗС) виявили цілий арсенал зброї.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що у 48-річного чоловіка, якого підозрюють у потрійному вбивстві на АЗС, виявили численну зброю та боєприпаси.

Зазначимо, що у нього вилучили два револьвери, два пістолети, п'ять споряджених магазинів до пістолетів і більше сотні патронів.

Все це він переносив в сумці з собою, коли його затримали.

У затриманого за вбивство трьох працівників АЗС виявили цілий арсенал зброї

Фото: вилучений арсенал зброї (novosti-n.org)

Нагадаємо, затриманий за вбивство трьох працівників на АЗС у Миколаєві виявився колегою. 48-річний зловмисник, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, пов'язані з незаконним обігом зброї, розстріляв чоловіків 33-х, 51-го і 59-ти років з-за неприязних відносин. Він був їхнім колегою по роботі. Також поліцейські вилучили з місця злочину його заяву на звільнення.

Як повідомляло РБК-Україна, зловмисник на момент затримання перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Пояснити мотив свого вчинку він не зміг.

Також РБК-Україна повідомляло, що поліція Миколаєва перекрила всі виїзди з міста в зв'язку з цим вбивством.

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