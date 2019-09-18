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Затримано підозрюваного у вбивстві працівників заправки в Миколаєві

Новини » Надзвичайні події    18.09.2019 - 18:43
Затримано підозрюваного у вбивстві працівників заправки в Миколаєві
Фото: місце інциденту (novosti-n.org)

Затриманий не зміг пояснити мотиви злочину

Поліція затримала підозрюваного в вбивстві працівників газової заправки у Миколаєві. Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції.

Повідомляється, що підозрюваний на момент затримання перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

"Оперативники швидко встановили і затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні вбивства трьох співробітників АЗС в Миколаєві. Зловмисник на момент затримання перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Пояснити мотив свого вчинку не зміг", - зазначив перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль.

За його словами, на даний момент встановлюються мотиви злочину.

Фото: підозрюваний у вбивстві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаєві на газовій заправці застрелили трьох людей. Тіла загиблих виявила дружина одного з працівників заправки. Пізніше стало відомо про перекриття всіх виїздів через потрійне вбивство в Миколаєві.

Відзначимо, сьогодні в Акимівці Запорізької області біля входу в селищну раду з автомата розстріляли з автомата заступника голови об'єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова.

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