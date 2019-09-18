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У Миколаєві на газовій заправці застрелили троє людей

Новини » Надзвичайні події    18.09.2019 - 14:42
У Миколаєві на газовій заправці застрелили троє людей
Фото: місце інциденту (novosti-n.org)

Поки розглядається одна версія події - пограбування

У Миколаєві на газовій заправці виявлено три трупи з вогнепальними пораненнями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що в приміщенні газової заправки "Фактор", розташованої по вулиці Новозаводська, виявлено три трупи зі слідами насильницької смерті.

"Тіла загиблих виявила дружина одного з працівників заправки, яка вранці прийшла до чоловіка. Прийшовши на заправку і побачивши, що в касі нікого немає, вона увійшла в приміщення і побачила три тіла, що лежали в калюжах крові. Один з них був її чоловіком. Шокована жінка тут же викликала поліцію. За її словами, як мінімум двоє вбитих - це працівники заправки", - йдеться в повідомленні.

В даний час на місце події прибув кінолог зі службовою собакою, щоб спробувати взяти слід злочинців. Поки розглядається одна версія події - пограбування.

Зазначимо, що заправка "Фактор" є одним з найбільших газових заправок в місті. Тут заправляються в основному маршрутки, а також водії транзитного транспорту. Щоденний оборот заправки складає сотні тисяч гривень.

Нагадаємо, в середу, 18 вересня, біля входу в селищна рада Якимівки (Запорізька область) застрелили з автомата заступника голови Об'єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 червня у Києві від вогнепального поранення в голову помер нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук. Попередньою робочою версією слідства було те, що депутат застрелився при чищенні нагородної зброї - пістолета. Пострадавшый з вогнепальним пораненням був виявлений у квартирі на бульварі Перова.

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