У Миколаєві перекриті всі виїзди з міста через потрійне вбивство на заправці

Фото: місце інциденту (mk.npu.gov.ua)

Поліція розглядає всі можливі версії вбивства

Поліція Миколаєва перекрила всі виїзди з міста у зв'язку з потрійним убивством, яке було скоєно на одній із заправок міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції Миколаївської області.

За повідомленням поліції, у місті введена спеціальна операція "Сирена". Всі виїзди в місто перекрито і знаходяться під посиленим контролем.

На даний момент поліція розглядаються всі версії вбивства.

"Зараз проводяться невідкладні слідчі дії, в ході яких правоохоронці відпрацьовують усі можливі версії злочину, з огляду на отриману інформацію, щоб підтвердити або спростувати кожну. Серед них: вбивство, скоєне з метою заволодіння майном, грошовими коштами і т. д., через особисті неприязні стосунки, а також під час раптово виниклого конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 18 вересня, близько 12:20 на одній з автозаправних станцій Миколаєва були виявлені тіла трьох працівників АЗС - механіка, оператора і касира. Відомо, що тіла загиблих виявила дружина одного з них, коли довго не могла додзвонитися до свого чоловіка.

Також РБК-Україна повідомляло, що 18 вересня у Запорізькій області біля входу в адмінбудівлю місцевої ради застрелили голови територіальної громади Дмитра Кирилова.