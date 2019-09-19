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У задержанного за убийство трех работников АЗС обнаружили арсенал оружия

Новости » Происшествия    19.09.2019 - 11:22
У задержанного за убийство трех работников АЗС обнаружили арсенал оружия
Фото: место инцидента (mk npu gov ua. jpg)

Все оружие подозреваемый носил при себе в сумке

В Николаеве в подозреваемого в убийстве коллег на автозаправочной станции (АЗС) обнаружили целый арсенал оружия.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что у 48-летнего мужчины, которого подозревают в тройном убийстве на АЗС, обнаружили многочисленное оружие и боеприпасы.

Отметим, что у него изъяли два револьвера, два пистолета, пять снаряженных магазинов к пистолетам и более сотни патронов.

Все это он переносил в сумке с собой, когда его задержали.

У задержанного за убийство трех работников АЗС обнаружили арсенал оружия

Фото: изъятый арсенал оружия (novosti-n.org)

Напомним, задержанный за убийство трех работников на АЗС в Николаеве оказался их коллегой. 48-летний злоумышленник, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, расстрелял мужчин 33-х, 51-го и 59-ти лет из-за неприязненных отношений. Он был их коллегой по работе. Также полицейские изъяли с места преступления его заявление на увольнение.

Как сообщало РБК-Украина, злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка он не смог.

Также РБК-Украина сообщало, что полиция Николаева перекрыла все выезды из города в связи с этим убийством.

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