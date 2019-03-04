Затримана в Канаді фіндиректор Huawei подала в суд на владу Канади

Ваньчжоу вважає, що Канада порушила її права і вимагає компенсації

Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанная в Канаде по запросу США, подала в суд на правительство Канады, пограничную службу страны и конную полицию из-за "нарушения ее прав". Об этом заявила юридическая фирма Gudmundseth Mickelson, представитель Ваньчжоу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Globe and Mail.

По информации издания, гражданский иск был подан в канадский суд 1 марта.

В иске говорится, что упомянутые службы допустили "серьезные нарушения конституционных прав" Ваньчжоу и должны выплатить компенсацию.

Представитель финдиректора Huawei утверждает, что сотрудники пограничной службы "под видом рутинной пограничной проверки" незаконно задержали, обыскали и допросили их клиента, чтобы получить от нее показания до ареста и законного исполнения ее прав.

Напомним, власти США выдвинули официальные обвинения против китайской компании Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве.

В декабре 2018 года финдиректора Huawei Ваньчжоу была задержана в Канаде по запросу США.

В начале марта Канада официально начала процесс экстрадиции на территорию Соединенных Штатов финдиректора Huawei.