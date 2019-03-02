Канада почала екстрадицію в США фіндиректора Huawei

Остаточне рішення про видачу Мен Ваньчжоу прийме генпрокурор Канади
Канада офіційно розпочала процес екстрадиції на територію Сполучених Штатів фінансового директора Huawei Мен Ваньчжоу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як заявили в уряді Канади в п'ятницю, 1 березня, влада дозволить провести слухання з питання про екстрадицію фінансового директора китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу в США.
Остаточне рішення про екстрадицію Мен Ваньчжоу в США прийме міністр юстиції Канади Давид Ламетті, який також є генпрокурором країни.
Згідно з канадським законом про видачу громадян, влада повинна буде розглянути провадження і визначити, чи є звинувачення проти фіндиректора Huawei такими, що вважаються злочинними як у США, так і в Канаді.
Китайська сторона відреагувала на таке рішення, висловивши невдоволення. Справу проти фіндиректора Huawei в Канаді представники Міністерства закордонних справ Китаю назвали політичним втручанням і "переслідуванням китайського високотехнологічного підприємства".
Нагадаємо, влада США висунула офіційні звинувачення проти китайської компанії Huawei з приводу промислового шпигунства і шахрайства.
Зазначимо, в грудні 2018 року в Канаді за запитом США затримали фіндиректора Huawei. Її підозрюють у порушенні санкцій проти Ірану. За версією слідства, вона з 2016 року приймала рішення про постачання продукції, виробленої в США, в Іран.