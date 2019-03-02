Канада почала екстрадицію в США фіндиректора Huawei

Фото: Мен Ваньчжоу (vaaju.com twitter)

Остаточне рішення про видачу Мен Ваньчжоу прийме генпрокурор Канади

Канада офіційно розпочала процес екстрадиції на територію Сполучених Штатів фінансового директора Huawei Мен Ваньчжоу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як заявили в уряді Канади в п'ятницю, 1 березня, влада дозволить провести слухання з питання про екстрадицію фінансового директора китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу в США.

Остаточне рішення про екстрадицію Мен Ваньчжоу в США прийме міністр юстиції Канади Давид Ламетті, який також є генпрокурором країни.

Згідно з канадським законом про видачу громадян, влада повинна буде розглянути провадження і визначити, чи є звинувачення проти фіндиректора Huawei такими, що вважаються злочинними як у США, так і в Канаді.

Китайська сторона відреагувала на таке рішення, висловивши невдоволення. Справу проти фіндиректора Huawei в Канаді представники Міністерства закордонних справ Китаю назвали політичним втручанням і "переслідуванням китайського високотехнологічного підприємства".

Нагадаємо, влада США висунула офіційні звинувачення проти китайської компанії Huawei з приводу промислового шпигунства і шахрайства.

Зазначимо, в грудні 2018 року в Канаді за запитом США затримали фіндиректора Huawei. Її підозрюють у порушенні санкцій проти Ірану. За версією слідства, вона з 2016 року приймала рішення про постачання продукції, виробленої в США, в Іран.