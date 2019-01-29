У Huawei відреагували на звинувачення у шпигунстві

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Компанія не інформована про будь-які протиправні дії фіндиректора Huawei Мен Ваньчжоу

У китайській компанії Huawei відреагували на звинувачення, які їм пред'явила влада США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Huawei.

"Компанія заперечує, що вона або її дочірня структура або афільована організація зробили будь-які з інкримінованих їм порушень законодавства США, зазначених в кожному з пунктів звинувачення", - підкреслюється в заяві.

Також у заяві заявили, що компанія не інформована про будь-які протиправні дії фіндиректора Huawei Мен Ваньчжоу і вірить, що американські суди в підсумку прийдуть до тих самих висновків.

Нагадаємо, влада США висунула офіційні звинувачення проти телекомунікаційної компанії Huawei з приводу промислового шпигунства і шахрайства, пов'язаного з порушенням санкцій проти Ірану. В Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану.

РБК-Україна писало, що 13 грудня 2018 Китай почало проводити розслідування щодо двох канадців у зв'язку з підозрами в їх причетності до діяльності, що представляє загрозу безпеці Китаю.

Розслідування відносно колишнього канадського дипломата Майкла Коврига та бізнес-консультанта Майкла Спавора проводиться на тлі загострення канадсько-китайських відносин після арешту фіндиректора компанії Huawei Мен Ваньчжоу у Ванкувері.