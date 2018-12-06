У Канаді за запитом США затримали фіндиректора Huawei

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Мен Ванчжоу підозрюють у порушенні американських торгових санкцій проти Ірану

У Канаді 1 грудня за запитом Сполучених Штатів про екстрадицію затримали фінансового директора китайської компанії Huawei Technologies Мен Ванчжоу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ванчжоу підозрюють у порушенні американських торгових санкцій проти Ірану.

Представник міністерства юстиції Канади повідомив, що Мен Ванчжоу, яка є одним із заступників голови правління і дочкою засновника Huawei, була затримана у Ванкувері 1 грудня, а судове засідання щодо призначення застави призначене на п'ятницю, 7 грудня.

Як уточнює агентство, влада США розслідувала діяльність Huawei принаймні з 2016 року, підозрюючи її у відправці продукції США в Іран та інші країни на порушення американських законів про експорт та санкції.

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, останні кілька тижнів чиновники Сполучених Штатів намагаються переконати Японію, Італію і Німеччину відмовитися від використання телекомунікаційного обладнання китайської компанії Huawei. У США вважають, що обладнання цієї китайської компанії може загрожувати кібербезпеці.