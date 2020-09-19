Затримання "вагнерівців" у Білорусі: в ОП хочуть створити центр протидії пропаганді

Фото: затримання бойовиків ПВК "Вагнер" (sputnik.by)

Голова Офісу президента Андрій Єрмак виступає за створення в Україні "центру протидії пропаганді". Ідея з'явилася після історії з "операцією українських спецслужб" із затримання бойовиків російської ПВК "Вагнер".

Про це Єрмак заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

За словами Єрмака, низка українських політиків та медіа "підхопила цю історію, яка вийшла з Росії", "хто заради лайків у Facebook, хто заради політичних дивідендів". Він вважає, що вони свідомо, або ні, підіграють пропаганді проти України.

"Тому сьогодні дуже важлива ідея створення в Україні центру протидії пропаганді. Ми бачимо, що відбувається у світі - не тільки в Україні, у багатьох країнах. І тому така ідея, я впевнений, буде підтримана нашими партнерами, які теж відчувають сьогодні на собі вплив цієї пропаганди, цих фейків, які роблять дуже погану справу", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, в липні в Білорусі затримали 33 найманці, серед яких були бойовики, які воювали на Донбасі. Україна направляла в Білорусь запит про їхню екстрадицію, проте Мінськ видав їх Москві. Після цього низка українських ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що це була операція спецслужб України.

Пізніше президент Росії Володимир Путін повторив цю тезу, заявивши, що затримання "вагнерівців" - це операція спецслужб України і США.

При цьому Служба безпеки України спростувала причетність до "вагнерівської спецоперації".

Також РБК-Україна писало, що Держбюро розслідувань відкрило кілька справ у зв'язку зі зривом можливої операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Дивіться весь випуск "Свободи слова Савіка Шустера", у якому керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вперше розповідає деталі історії з "вагнерівцями", а також про те, що відбувається з Мінськими угодами та що буде з виборами на Донбасі. Також експерти роздумують на тему того, що для України несе рішення Лукашенка закрити кордони. Крім того, ви дізнаєтеся, як бюджет 2021 року позначиться на житті пересічних українців.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 18 вересня

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова " Савіка Шустера" мова йшла про білоруських опозиціонерів, а також навчання під час карантину в Україні.

Дивіться зокрема, як Дмитро Гордон розкриває таємницю того, чому Путін ненавидить Лукашенка. А також згадує, як невизнаний президент Білорусі познущався над господарем Кремля.

Володимир Путін ненавидить Олександра Лукашенка

Крім того, Давид Сакварелідзе і Юрій Арістов в ефірі розповіли про те, які у них були відчуття, коли вони хворіли коронавірусом, і чому українські лікарі - герої.

Сакварелідзе і Арістов про те, як перехворіли COVID-19

Також директор чернівецької школи з "червоної зони" Уляна Легусова розповіла, яких дій очікує від влади для нормалізації навчального процесу.

Вчителі гадають: що ж буде з навчанням у "червоній зоні"?

Не обійшлося і без емоцій. Так, директор київської спеціалізованої школи висловив претензії до міністра охорони здоров'я Максима Степанова та заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка.

Директор школи Дмитро Ламза емоційно звернувся до Степанова

До слова, сам Степанов теж зробив важливу заяву про COVID-19. Зокрема, міністр заявив, що в плані пандемії Україна "йде не за найкращим сценарієм"... При цьому міністр нарвався на критику з боку мера Тернополя, який знаходиться в "червоній зоні".

Мер Тернополя Сергій Надал прокоментував роботу шкіл, незважаючи на те, що місто знаходиться в "червоній зоні"