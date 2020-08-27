Путін про затримання "вагнерівців" у Білорусі: спільна операція спецслужб України і США

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Президент Росії Володимир Путін заявив, що затримання росіян приватної військової компанії "Вагнера" у Білорусі - це спільна операція українських і американських спецслужб. За його словами, "людей використовували в темну".

Про це він сказав у ході прес-конференції.

"Це акція спецслужб. Людей у темну використовували, щоб перемістити на територію Білорусі. Поставивши перед ними абсолютно легальні цілі", - зазначив російський лідер.

За словами Путіна, вони повинні були виїхати в будь-яку країну - Латинську Америку, на Близький Схід для легальної роботи.

"Насправді їх затягли на територію Білорусі та представили в якості можливої "ударної сили" для розгойдування ситуації у ході передвиборної кампанії. Що абсолютно не відповідало дійсності", - підкреслив президент РФ.

Він додав, що російські прикордонники не впускали "вагнеровців".

"Наші-то прикордонники їх не випускали, до речі кажучи. Вони ж не могли в'їхати.

Операція це українських спецслужб спільно з американськими ", - сказала глава Росії.

Нагадаємо, Служба безпеки України спростовує причетність до нібито спецоперації по виманюванню бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" з Російської Федерації; у спецслужбі заявили, що поширювана в ЗМІ інформація є фейком.

Як писало РБК-Україна, найманців затримали в республіці Білорусь ще в кінці липня, місцеві силовики звинуватили їх у підготовці масових заворушень.

Так, Білорусь передала бойовиків "Вагнера" Росії, хоча українська сторона направляла запит про екстрадицію 28 з них за участь у бойових діях на Донбасі.