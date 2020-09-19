Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: в ОП хотят создать центр противодействия пропаганде

Фото: задержание боевиков ЧВК "Вагнер" (sputnik.by)

Глава Офиса президента Андрей Ермак выступает за создание в Украине "центра противодействия пропаганде". Идея появилась после истории с "операцией украинских спецслужб" по задержанию боевиков российской ЧВК "Вагнер".

Об этом Ермак заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Ермака, ряд украинских политиков и медиа "подхватил эту историю, которая вышла из России", "кто ради лайков в Facebook, кто ради политических дивидендов". Он считает, что они сознательно, либо нет, подыгрывают пропаганде против Украины.

"Поэтому сегодня очень важна идея создания в Украине центра противодействия пропаганде. Мы видим, что происходит в мире - не только в Украине, во многих странах. И поэтому такая идея, я уверен, будет поддержана нашими партнерами, которые тоже испытывают сегодня на себе влияние этой пропаганды, этих фейков, которые делают очень плохое дело", - сказал Ермак.

Напомним, в июле в Беларуси задержали 33 наемника, среди которых были боевики, воевавшие на Донбассе. Украина направляла в Беларусь запрос об их экстрадиции, однако Минск выдал их Москве. После этого ряд украинских СМИ обнародовал информацию о том, что этом была операция спецслужб Украины.

Позже президент России Владимир Путин повторил данный тезис, заявив, что задержание "вагнеровцев" - это операция спецслужб Украины и США.

При этом Служба безопасности Украины опровергла причастность к "вагнеровской спецоперации".

Также РБК-Украина писало, что Госбюро расследований открыло несколько дел в связи со срывом возможной операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Смотрите весь выпуск "Свободы слова Савика Шустера", в котором руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак впервые рассказывает детали истории с "вагнеровцами", а также о том, что происходит с Минскими соглашениями и что будет с выборами на Донбассе.

Также эксперты размышляют на тему того, что для Украины несет решение Лукашенко закрыть границы. Кроме того, вы узнаете, как бюджет 2021 года отразится на жизни рядовых украинцев.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 18 сентября

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" речь шла про белорусских оппозиционеров, а также учебу во время карантина в Украине.

Смотрите в частности, как Дмитрий Гордон раскрывает тайну того, почему Путин ненавидит Лукашенко. А также вспоминает, как непризнанный президент Беларуси поиздевался над хозяином Кремля.

Владимир Путин ненавидит Александра Лукашенко

Кроме того, Давид Сакварелидзе и Юрий Аристов в эфире рассказали о том, какие у них были ощущения, когда они болели коронавирусом, и почему украинские врачи - герои.

Сакварелидзе и Аристов о том, как переболели COVID-19

Также директор черновицкой школы из "красной зоны" Ульяна Легусова рассказала, каких действий ждет от власти для нормализации учебного процесса.

Учителя гадают: что же будет с учебой в "красной зоне"?

Не обошлось и без эмоций. Так, директор киевской специализированной школы высказал претензии к министру здравоохранения Максиму Степанову и заместителю министра образования и науки Андрею Витренко.

Директор школы Дмитрий Ламза эмоционально обратился к Степанову

Кстати, сам Степанов тоже сделал важное заявление о COVID-19. В частности, министр заявил, что в плане пандемии Украина "идет не по лучшему сценарию"... При этом министр нарвался на критику со стороны мера Тернополя, который находится в "красной зоне".

Мэр Тернополя Сергей Надал прокомментировал работу школ, несмотря на то, что город находится в "красной зоне"