Затримання українського військового в Криму: захист оскаржив арешт

Фото: Євген Добринській (кадр відео youtube com)

Адвокат назвав види запобіжного заходу, які вважає прийнятними для військового

Захист затриманого на адміністративному кордоні з окупованим Кримом військовослужбовця Збройних сил України Євгена Добринській подав апеляційну скаргу на рішення окупаційного Київського районного суду Сімферополя про арешт. Наприкінці травня його затримали за нібито незаконний перетин кордону Росії.

Про це повідомив адвокат Іслям Веліляєв, передає "Радіо Свобода".

"Будемо сподіватися, що Верховним судом Криму буде розглянуто наша апеляційна скарга про зміну запобіжного заходу щодо Добринської на іншу, більш м'яку", - заявив адвокат.

Він також назвав види запобіжного заходу, які вважає прийнятними.

"Є інші обмеження волі - це домашній арешт, зобов'язання про явку. Я сподіваюся на ці м'які види обмеження", - додав Веліляєв.

Нагадаємо, Євгенія Добринської затримали 30 травня за те, що він нібито намагався незаконно перетнути кордон РФ.

Через кілька днів підконтрольний Росії "суд" анексованого Криму заарештував військовослужбовця на термін до 30 діб, до 1 липня.

Пізніше в мережі з'явилося відео, де співробітники ФСБ Росії допитували Добринської про охорону админкордоні між анексованим Кримом і Херсонською областю.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Лера Полищук