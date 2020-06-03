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"Суд" в Криму заарештував українського військового

Новини » Суспільство     03.06.2020 - 14:13
"Суд" в Криму заарештував українського військового
Фото: затриманий український військовий (кадр відео youtube.com)

Адвокат військовослужбовця має намір подати апеляцію у встановлений законом термін

В Криму "Київський районний суд" Сімферополя заарештував військового Збройних сил України Євгена Добринського на місяць. Його звинувачують у ніби-то незаконному перетині кордону.

Про це повідомляє ТАСС.

За версією ФСБ Росії, українського військового затримали ніби-то у стані алкогольного сп'яніння під час незаконного перетину кордону. "Суд" арештував військовослужбовця на термін до 30 діб.

"Суд постановив обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту Добринського терміном на 30 діб - до 1 липня", - заявила суддя Валентина Каминіна.

Крім того, відносно військового порушили кримінальну справу за статтею про незаконне перетинання державного кордону Росії (ч.1 ст.322 КК РФ). Санкція статті передбачає штраф у розмірі до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або примусові роботи, або позбавлення волі на строк до двох років.

Адвокат Добринського повідомив, що має намір подати апеляцію у встановлений законом термін.

Зазначимо, у США вже відреагували на затримання українського військовослужбовця російськими силовиками біля Криму. Вони закликають Росію припинити агресію проти України.

Нагадаємо, ФСБ заявила про затримання в Криму українського військового і відкриття проти нього справи.

Також у ЗСУ назвали фейком, що нібито військовослужбовець був у стані алкогольного сп'яніння та під дією наркотичних речовин сам опинився на тимчасово окупованій території.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України КримарештвійськовіСуд
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