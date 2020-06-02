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ФСБ заявила про затримання в Криму українського військового

Новини » Надзвичайні події     02.06.2020 - 12:22
ФСБ заявила про затримання в Криму українського військового
Фото: співробітники ФСБ (РБК-Україна)

Силовики заявили, що він нібито намагався незаконно перетнути кордон Росії

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Російської Федерації заявила про затримання українського військового. Силовики заявили, що він нібито намагався незаконно перетнути кордон Росії.

Про це повідомляють "РИА Новости".

За їх інформацією військовий нібито незаконно перетнув українсько-російський кордон в обхід встановлених пунктів пропуску, опинившись на території Криму. Відносно чоловіка порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, раніше в Збройних силах України повідомили, що 30 травня на адмінкордоні Криму з Херсонською областю, біля Чонгара пропав український військовослужбовець. Військовослужбовець міг бути викрадений. Неподалік від місця розміщення військовослужбовців були виявлені сліди боротьби.

У прес-службі Збройних сил України та Державній прикордонній службі України цю інформацію не підтверджують і не спростовують.

РБК-Україна писало, що на адмінкордоні з Кримом викрали військового ВСУ.

Раніше також повідомлялося, що у Херсонській області знайшли тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням.

Також додамо, у Донецькій області затримали банду за викрадення та катування ветерана АТО.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України КримФСБвійськовіЗадержание
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